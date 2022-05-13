Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezinde katıldığı program için bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak üzerini aradı.
Polis ekiplerinin yaptığı aramada şüpheli şahsın üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyet aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı - Son Dakika