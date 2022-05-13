Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı - Son Dakika
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Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı

13.05.2022 23:06

Erdoğan'ın da konuşma yaptığı Atatürk Kültür Merkezi çevresinde polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin üzerinde yaptığı aramada 3 adet silah buldu. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezinde katıldığı program için bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak üzerini aradı.

ÜZERİNDE 3 ADET TABANCA BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı aramada şüpheli şahsın üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyet aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı - Son Dakika
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