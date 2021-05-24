Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Yeni Şafak gazetesinden Mehmet Acet'e son seçim anketleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şen, yapılan seçim anketlerine göre, Z kuşağının yüzde 33'ünün AK Parti'ye oy verdiğini, bunun da CHP seçmeninin ortalamasından 10 puan fazla olduğunu savundu.

"X VE Y KUŞAKLARI YÜZDE 38 ORANINDA AK PARTİ'YE OY VERİYOR"

Nisan ayında yapılan son araştırmaya göre AK Parti'nin oy oranının yüzde 40 olduğunu söyleyen Şen, "X, Y, Z kuşaklarının analizini yaptım. X ve Y kuşakları, yüzde 38 oranında AK Parti'ye oy veriyor. Yani partinin toplam oylarının iki puan altında, CHP'nin oylarının 15 puan üstünde. Z kuşağı söz konusu olduğunda AK Parti'ye oy veririm diyen gençlerin oranı yüzde 33. Bu da CHP seçmeninin ortalamasının 10 puan üstünde" sözlerini aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen

"YAŞLILARDAN GENÇLERE GİDİLDİKÇE OYLARDA BİR AZALMA VAR"

Bugün kaleme aldığı yazıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in açıklamalarına yer veren Acet, "Görüldüğü üzere bu veriler, 'AK Parti gençlerle iletişimi kaybetti, gençler AK Parti'den koptu' gibisinden genelleştirilmiş cümlelerle ters düşüyor. Ama yine de yaşlılardan gençlere doğru gidildikçe AK Parti'ye verilen oylarda bir azalma var. Bu durumu anlamlandırmak için kullanılan 'Onlar 2002 öncesini yaşamadılar' cümlesi doğru bir argüman mı? Evet, öyle. Ama öyle de olsa, AK Partililerin 'İnsanların yaşları gençleştikçe partimize oy verenlerin sayısı niye azalıyor' sorusu üzerinde ciddi şekilde düşünmelerinde fayda bulunuyor" düşüncesini dile getirdi.