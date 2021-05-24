Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor - Son Dakika

Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor

24.05.2021 13:17

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, X, Y ve Z kuşaklarıyla ilgili analizler yaptırdıklarını belirtirken; X ile Y kuşaklarının yüzde 38 oranında AK Parti'ye oy vereceğini söyledi. Bunun partinin toplam oylarının iki puan gerisinde, CHP'nin oylarının ise 15 puan üstünde olduğunu dile getiren Şen, Z kuşağı söz konusu olduğunda ise AK Parti'ye oy veririm diyen gençlerin oranının yüzde 33 olduğunu ileri sürdü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Yeni Şafak gazetesinden Mehmet Acet'e son seçim anketleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şen, yapılan seçim anketlerine göre, Z kuşağının yüzde 33'ünün AK Parti'ye oy verdiğini, bunun da CHP seçmeninin ortalamasından 10 puan fazla olduğunu savundu.

"X VE Y KUŞAKLARI YÜZDE 38 ORANINDA AK PARTİ'YE OY VERİYOR"

Nisan ayında yapılan son araştırmaya göre AK Parti'nin oy oranının yüzde 40 olduğunu söyleyen Şen, "X, Y, Z kuşaklarının analizini yaptım. X ve Y kuşakları, yüzde 38 oranında AK Parti'ye oy veriyor. Yani partinin toplam oylarının iki puan altında, CHP'nin oylarının 15 puan üstünde. Z kuşağı söz konusu olduğunda AK Parti'ye oy veririm diyen gençlerin oranı yüzde 33. Bu da CHP seçmeninin ortalamasının 10 puan üstünde" sözlerini aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Partimize oy verecek Z kuşağı oranı yüzde 33
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen

"YAŞLILARDAN GENÇLERE GİDİLDİKÇE OYLARDA BİR AZALMA VAR"

Bugün kaleme aldığı yazıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in açıklamalarına yer veren Acet, "Görüldüğü üzere bu veriler, 'AK Parti gençlerle iletişimi kaybetti, gençler AK Parti'den koptu' gibisinden genelleştirilmiş cümlelerle ters düşüyor. Ama yine de yaşlılardan gençlere doğru gidildikçe AK Parti'ye verilen oylarda bir azalma var. Bu durumu anlamlandırmak için kullanılan 'Onlar 2002 öncesini yaşamadılar' cümlesi doğru bir argüman mı? Evet, öyle. Ama öyle de olsa, AK Partililerin 'İnsanların yaşları gençleştikçe partimize oy verenlerin sayısı niye azalıyor' sorusu üzerinde ciddi şekilde düşünmelerinde fayda bulunuyor" düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor

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Son Dakika Güncel Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor - Son Dakika


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