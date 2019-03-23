Erdoğan'ın Mesajına "Bana Emanet" Yanıtı

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Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hapis Sözlerine Yanıt Verdi: Hiç Kimse Bizi Yıldıramaz