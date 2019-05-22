Erdoğan'ın Mesajından: "Bir Millet İki Devlet Sloganıyla Genişleyen Stratejik İlişkimizi Daha da...
11 saat önce
Erdoğan'ın mesajından: "Bir millet iki devlet sloganıyla genişleyen stratejik ilişkimizi daha da güçlendirmeye kararlı olduğumuzu vurgulamak istiyorum"
Erdoğan'ın mesajından: "Bir millet iki devlet sloganıyla genişleyen stratejik ilişkimizi daha da güçlendirmeye kararlı olduğumuzu vurgulamak istiyorum"
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:55 Kaynak: AA
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