Erdoğan'ın Mesajından: "Bir Millet İki Devlet Sloganıyla Genişleyen Stratejik İlişkimizi Daha da...

Erdoğan'ın mesajından: "Bir millet iki devlet sloganıyla genişleyen stratejik ilişkimizi daha da güçlendirmeye kararlı olduğumuzu vurgulamak istiyorum"

Erdoğan'ın mesajından: "Bir millet iki devlet sloganıyla genişleyen stratejik ilişkimizi daha da güçlendirmeye kararlı olduğumuzu vurgulamak istiyorum"

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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