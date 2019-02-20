Erdoğan'ın Misafiri Olan Yaşlılar, Duygularını Aa'ya Anlattı

Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Birinci Yaşlılık Şurası kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelme fırsatı bulan 102 yaşındaki Yaşar Baştürk ve 107 yaşındaki Şükriye Özbay, duygularını Anadolu Ajansı ile paylaştı.

SÜLEYMAN TUNÇ - Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Birinci Yaşlılık Şurası kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelme fırsatı bulan 102 yaşındaki Yaşar Baştürk ve 107 yaşındaki Şükriye Özbay, duygularını Anadolu Ajansı ile paylaştı.



Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinden gelen Baştürk, AA muhabirine, köyünde 55 yıl çobanlık yaptığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetinden dolayı çok memnun olduğunu söyledi.



Baştürk, 1960 askeri darbesinin ardından Adnan Menderes'in idamıyla kötü günler geçirdiklerini belirterek, "Demokrat Partililerin tümünü topladılar. Camide namaz kılanları bile toplayıp dayak attılar. Ben de çok dayak yedim. Rahmetli Menderes gitti ama şimdi Cenab-ı Allah Tayyip Erdoğan'ı bu milletin başına nasip etti." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeyi çok istediğini ve sürekli dua ettiğini dile getiren Baştürk, şunları söyledi:



"Benim Enes isminde bir torunum var. Postacı memurlar zarf getirdi, 'Bu kimden dedim? Tayyip dedemden.' dedi. Çocukların bile ruhuna işledi çok şükür. Hastane kuyruklarında iki gün yatıyorduk. Şimdi eczanede ilacımız, fırında ekmeğimiz var çok şükür. Devletimiz bize baktığı gibi dışarıda Avrupa'ya bakıyor. Dünyadan bile takdir alıyoruz. Allah onun yedi ceddine rahmet etsin, üzerimizden eksik etmesin."



"102 yaşını kabul etmem, 19 yaşındayım"



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen konuşmayı aktaran Baştürk, "(Sayın Cumhurbaşkanım, milletimizin üstüne güneş gibi doğdun ay gibi de parladın.) dedim. O da bana güldü." ifadesini kullandı.



Baştürk, duygularını, 'dünyalar benim oldu' sözleriyle dile getirirken, "Ben ölmeden onu gördüm çok şükür. Şimdi 102 yaşını kabul etmem, artık 19 yaşındayım. Köye gittiğim zaman, 'bu parti, bu hükümet olduktan sonra bundan ayrılmayın.' diyeceğim. Çünkü ben çok zahmetler çektim, gençlere bugünlerin değerini bilmeleri için tavsiyelerde bulunacağım." dedi.



Erdoğan'ı evine davet etti



Şanlıurfa'dan gelen 107 yaşındaki Şükriye Özbay da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmanın mümkün olmadığını düşündüğünü ancak kendisini gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.



Özbay, Erdoğan'ı görebilmek için çok dua ettiğini belirterek, "Kendisine, 'Her gece rüyama geliyorsun. Gel beraber resim çektirelim ve resmini duvara asayım da gündüz de seni göreyim.' dedim." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şanlıurfa'daki evine davet ettiğini dile getiren Özbay, şunları kaydetti:



"Başkan bana, 'Sen nerelisin?' diye sordu. 'Şanlıurfa Karaköprü'de oturuyorum, buyur gel.' dedim. 'Bizi buraya getiren müdürden numaramı alabilirsin.' dedim. O da bana, 'Tamam, merak etme gelirim.' dedi. 'Bana ne yapacaksın?' diye sordu. Çiğ köfte yapacağımı söyledim o da içli köfteyi sordu. 'Ama bizim Urfa'nın çiğ köftesi ayrıdır.' dedim. Eğildi tekrar elimi öptü, ben de onu gözlerinden öptüm. 'Kolay değil, işin çok zor.' dedim."



Özbay, gençlere tavsiyelerde bulunarak, eski Türkiye'yi görenlerin kıymetini bildiği gibi yeni nesillerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıkması gerektiğini söyledi.

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