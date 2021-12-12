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Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı

12.12.2021 15:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı saldırı girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipte yer alan polis memurunun özel aracının altına ve içine C-4 plastik patlayıcının da bulunduğu 1,5 kilo el yapımı patlayıcının yerleştirildiği tespit edilmişti. Polis memurunun dikkati sayesinde büyük bir faciadan dönülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı

SURİYE'DEKİ TERÖRİSTLER TARAFINDAN YERLEŞTİRİLDİ

Teröristler tarafından yerleştirildiği tespit edilen patlayıcının, Nusaybin'de daha önce yapılan birçok operasyonda, Suriye'den teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, polis memurunun aracına yerleştirilen EYP'nin benzerlik taşıdığı belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler A.D, S.D., Ş.A. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, S.D. ve Ş.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı

Recep Tayyip Erdoğan, Nusaybin, Polis, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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