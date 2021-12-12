Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipte yer alan polis memurunun özel aracının altına ve içine C-4 plastik patlayıcının da bulunduğu 1,5 kilo el yapımı patlayıcının yerleştirildiği tespit edilmişti. Polis memurunun dikkati sayesinde büyük bir faciadan dönülmüştü.

SURİYE'DEKİ TERÖRİSTLER TARAFINDAN YERLEŞTİRİLDİ

Teröristler tarafından yerleştirildiği tespit edilen patlayıcının, Nusaybin'de daha önce yapılan birçok operasyonda, Suriye'den teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, polis memurunun aracına yerleştirilen EYP'nin benzerlik taşıdığı belirlenmişti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler A.D, S.D., Ş.A. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, S.D. ve Ş.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.