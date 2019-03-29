Erdoğan'ın Mitinglerde Yeni Zelanda Terör Saldırısını İzletmesi Teröristin İşine Yarar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi mitinglerde Yeni Zelanda terör saldırısı görüntülerini meydanlarda halka izletmesi tepkileri beraberinde getirdi.

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Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız