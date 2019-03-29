Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın Mitinglerde Yeni Zelanda Terör Saldırısını İzletmesi Teröristin İşine Yarar"

Erdoğan'ın Mitinglerde Yeni Zelanda Terör Saldırısını İzletmesi Teröristin İşine Yarar"

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi mitinglerde Yeni Zelanda terör saldırısı görüntülerini meydanlarda halka izletmesi tepkileri beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi mitinglerde Yeni Zelanda terör saldırısı görüntülerini meydanlarda halka izletmesi tepkileri beraberinde getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:20 Kaynak: Youtube

Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Genel
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