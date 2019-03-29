Erdoğan'ın Mitinglerde Yeni Zelanda Terör Saldırısını İzletmesi Teröristin İşine Yarar"
47 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi mitinglerde Yeni Zelanda terör saldırısı görüntülerini meydanlarda halka izletmesi tepkileri beraberinde getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi mitinglerde Yeni Zelanda terör saldırısı görüntülerini meydanlarda halka izletmesi tepkileri beraberinde getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:20 Kaynak: Youtube
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