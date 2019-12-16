Erdoğan'ın müjdesini verdiği '100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Bayburt'ta 300 konut... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Erdoğan'ın müjdesini verdiği '100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Bayburt'ta 300 konut... - Son Dakika Ekonomi

Erdoğan'ın müjdesini verdiği '100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Bayburt'ta 300 konut...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün müjdesini verdiği Türkiye genelinde '100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Bayburt'ta 300 konut yapılacak.

Erdoğan'ın müjdesini verdiği '100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Bayburt'ta 300 konut..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün müjdesini verdiği Türkiye genelinde '100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Bayburt'ta 300 konut yapılacak.


Dar gelirlileri ev sahibi yapmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen "100 Bin Sosyal Konut Projesi", vatandaşlarda büyük bir heyecan uyandırdı. Proje kapsamında aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile Türkiye tarihinin en ucuz finansal maliyetiyle dar gelirliler ev sahibi olabilecek.


Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak ve 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında başvuruların alınacağı proje kapsamında Bayburt'ta 300 konut yapılacak.


Aylık geliri 5 bin 500 TL'den düşük olanlar başvuracak


Aylık 849 lira taksitle 1,5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5 bin 500 TL'den düşük olanlar başvuracak. - BAYBURT

Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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