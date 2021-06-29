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Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek - Son Dakika

Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek

29.06.2021 10:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ilave istihdama ucuz kredi desteği 1 Temmuz'da başlıyor. 50'nin altında işçi çalıştıran 700 binden fazla işletmenin yararlanacağı destekle toplam 10 milyar liralık finansman sağlanacak. 100 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen uygulama kapsamında; 5 kişiyi işe alıp kredi kullanan bir işletme, 100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödeyecek. 80 bin liralık kısım ise prim ödemesinden düşecek. Krediler 2 yıl vadeli ve ilk 6 ayı geri ödemesiz olacak.

Mart ayındaki işçi sayısı 50'nin altında olan özel sektöre ait işletmelere Hazine garantisiyle kamu bankalarından kredi kullandırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan takvime göre istihdam kredisine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

Ekonomi Reform Paketi kapsamında küçük işletmelere ilave istihdam, diğer işletmelere de nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanların işe devamı durumunda yararlanacağı destek uygulamasında kredi desteği perşembe günü başlıyor.

KİMLER BAŞVURACAK KULLANIM ŞARTLARI NELER?

Kredi destek paketi likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmaları kapsıyor. Kredi programından nakdi ücret desteğinden yararlanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işveren de yararlanacak. Kullanımı için yeni istihdam koşulu bulunuyor.

İŞÇİ BAŞINA NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Bir işçi için sağlanacak destek tutarı aylık bin 341 lira, yıllık da 16 bin 92 lira olacak. İlave istihdama destek kredi 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz olacak. Kredi Garanti Fonu destekli kullandırılacak. Fonun üstleneceği maliyet yaklaşık 1.6 milyar lira olacak. Bu kapsama giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak.

YAPILANDIRMAYA BAŞVURANLAR YARARLANABİLECEK Mİ?

Sabah'ta yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası, gecikme cezası borçlarını tecil ettiren, yapılandıran, taksitlendiren işverenler de bu imkândan yararlanabilecek. Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası borçlarını tecil ettiren, taksitlendiren işverenler, bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu imkândan yararlanabilecek.

KAÇ İŞLETMEYE TOPLAM NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Bakanlık verilerine göre, 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletmenin ucuz krediden yararlanması bekleniyor. İlk planda 3.8 milyar lira, toplamda da 10 milyar liralık kredi çekilmesi bekleniyor. Faizden indirilecek tutarın 1.6 milyar lira olması ve bunun sonucunda da 100 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Beş yeni istihdam yaratıp kredi kullanan işletmenin 100 bin liralık faizinden 80 bin 86 lira prim düşülecek. Böylece işletme sadece 20 bin liranın altında faiz ödemiş olacak.

İLAVE İSTİHDAM İÇİN BİR TAKVİM ARALIĞI VAR MI?

Krediden yararlanabilmek için işletmede son 12 aylık dönemdeki işçi sayışana ilave olarak 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 arasında yeni işçi istihdam etmek ya da Mart'ta en az 20 gün ücretsiz izinde olan işçiyi normal çalışmaya geçirmek gerekiyor.

Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek

İstihdam, Kredi, Faiz, işçi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek - Son Dakika
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