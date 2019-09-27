Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın New York'ta anlattığı 'Güvenli Bölge'de 200 bin konutluk yerleşim planında neler var?
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Erdoğan'ın New York'ta anlattığı 'Güvenli Bölge'de 200 bin konutluk yerleşim planında neler var?

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) 74. Genel Kurulu'nda anlattığı "güvenli bölge planının" detayları belli oldu.

Erdoğan'ın New York'ta anlattığı 'Güvenli Bölge'de 200 bin konutluk yerleşim planında neler var?, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) 74. Genel Kurulu'nda anlattığı 'Güvenli Bölge' planının detayları belli oldu.


Plana göre Suriye'nin kuzeyinde 140 köy kurulacak. 30 bin nüfuslu yerleşim alanı yapılarak, yabancı fonların desteğiyle 200 bin konut inşa edilecek. İşte planın detayları Açıklaması

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Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:00 
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