Erdoğan'ın New York'ta anlattığı 'Güvenli Bölge'de 200 bin konutluk yerleşim planında neler var?
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) 74. Genel Kurulu'nda anlattığı "güvenli bölge planının" detayları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) 74. Genel Kurulu'nda anlattığı 'Güvenli Bölge' planının detayları belli oldu.
Plana göre Suriye'nin kuzeyinde 140 köy kurulacak. 30 bin nüfuslu yerleşim alanı yapılarak, yabancı fonların desteğiyle 200 bin konut inşa edilecek. İşte planın detayları Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:00
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