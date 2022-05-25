Erdoğan'ın "operasyon" sözleri sonrası Mehmetçik'in hedefindeki 4 bölge belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günkü Kabine toplantısı sonrasında Suriye'de sınırımızdaki terör unsurlarının temizliğine yönelik yeni bir operasyon sinyali vermişti. Erdoğan, " TSK, MİT, Emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz, operasyon başlayacak. Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu'nda bu hususları değerlendirecek ve enine boyuna ele alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

SURİYE'DEKİ 5. OPERASYON OLACAK

Bu sözlerin ardından gözler sınıra çevrilirken yeni harekatın tüm hazırlıkları tamamlandı. Milli Güvenlik Kurulu'nda çıkacak karar sonrası Suriye'de beşinci temizlik operasyonu başlayacak. Türkiye daha önce bölgeye 4 harekat düzenledi. 24 Ağustos 2016'te başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 15 kilometrekarelik alan DEAŞ'tan, Mart 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 bin km alan PKK'dan, Ekim 2019'daki Barış Pınarı Harekatı da 4 bin kilometrekare alan yine PKK'dan temizlendi.

HEDEFTE DÖRT NOKTA VAR

Yeni Şafak'ın haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun muhtemel hedefleri arasında Tel Rıfat, Ayn-El Arap (Kobani), Ayn İsa ve Münbiç var. 4 bölgenin de temizlenmesiyle Rasulayn'dan Afrin'e kadar tüm bölge terörden arındırılmış olacak. Harekatta en kritik önemli Tel Rıfat taşıyor. Terör örgütü PKK, Tel Rıfat'ı adeta üs olarak kullanıyor. Türkiye'nin terörden temizlediği Kasaba, Afrin, Azez, Cerablus bölgelerin yapılan saldırılar buradan planlanıyor. Yine bomba yüklü araç ve EYP'ler de buradan temin ediliyor.

RUSYA'NIN ÇEKİLDİĞİ YERLERE İRAN YERLEŞTİ

16 Şubat 2016'da PKK tarafından işgal edilen bölge daha önce de gündeme gelmiş, ancak terör örgütü Rusya ve rejimi bölgeye davet etmişti. Bölgede gözlem noktaları kuran Rusya, terör saldırılarını önleme sözü verince operasyon ertelenmişti. Rusya bu konudaki taahhütlerini yerine getirmedi. Geçtiğimiz nisan ayına kadar Tel Rıfat'ta ciddi bir askeri varlık gösteren Rusya, Ukrayna savaşının ardından bölgedeki askerlerini çekti. Çekilmeyle birlikte buraya İran destekli milisler yerleştirildi. Bu durum Türkiye'nin olası harekatını hızlandırdı.

TÜRKİYE SINIRINA SALDIRI DÜZENLENEN NOKTA

Ayn-El Arap da istikrarsızlık kaynağı olan bir diğer bölge. Buradan da sık sık Türkiye'deki sınır karakollarına ve Suriye içindeki Milli Ordu hedeflerine saldırılar düzenleniyor. Son dört yıldır Türkiye'nin olası harekatına karşı şehrin altını tünellerle oyan PKK'nın son günlerde yeniden hareketlendiği belirtiliyor.