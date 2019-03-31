Erdoğan'ın Oy Kullandığı Sandıktan, Binali Yıldırım Çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu AK Parti Adayı Binali Yıldırım aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu AK Parti Adayı Binali Yıldırım aldı.



Erdoğan'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki "3300" numaralı sandığın kesin olmayan sonuçları açıklandı.



Buna göre, sandıkta kayıtlı 337 seçmenden 286'sı oy kullandı. Oyların 278'i geçerli sayıldı. Sandıktan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a 166, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na 104 oy çıktı.



Aynı sandıktan Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar 4, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz, BTP Adayı Selim Kotil, DSP Adayı Muammer Aydın ve TKP'nin adayı Zehra Güner Karaoğlu da 1'er oy aldı.

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