Erdoğan'ın Pakistan'da Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda konuşması - Son Dakika
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Erdoğan'ın Pakistan'da Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda konuşması

6 saat önce

Pakistan Ulusal Meclis (NA) Başkanı Asad Kayser, Pakistan Parlamentosu'nda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap ettiği Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda, "Burada sadece Pakistan'ın bir dostunu değil İslam dünyasının lideri ve önderini ağırlıyoruz.

Erdoğan'ın Pakistan'da Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda konuşması, System.String[]

Pakistan Ulusal Meclis (NA) Başkanı Asad Kayser, Pakistan Parlamentosu'nda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap ettiği Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda, "Burada sadece Pakistan'ın bir dostunu değil İslam dünyasının lideri ve önderini ağırlıyoruz." dedi.

Ortak oturumda senatör ve milletvekillerine hitap etmek için meclise gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclisin iki kanadının başkan ve üyeleri tarafından karşılandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve münacaat okunmasıyla başlayan oturumda konuşan Kayser, "Benim için size hitap etmek büyük onur. Burada sadece Pakistan'ın bir dostunu değil İslam dünyasının lideri ve önderini ağırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kayser, Pakistan parlamentosu üyesi senatör ve milletvekillerinin Erdoğan'ın konuşmasını merakla beklediğine dikkati çekerek, "İslam dünyasının ikonik bir şahsiyeti olarak sizin aydınlatıcı görüşlerinizi dinlemek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Türkiye ile Pakistan arasında çok güçlü bir kültürel bağ olduğunu kaydeden Kayser, Erdoğan'ın ziyaretinin dünyada ve İslam dünyasında kara bulutların dolaştığı bir dönemde gerçekleştiğine değindi.

Kayser, İslam karşıtlığının daha önce görülmemiş şekilde çoğaldığını vurgulayarak, "İslamofobi ortamındayız ve medeni dünyada daha önce benzeri görülmemiş sıkıntılar yaşanıyor. Mesela Keşmir halkı özellikle son 6 aydır işgal altındaki topraklarda karanlık bir dönem yaşamaya devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin ve Erdoğan'ın bu dönemde Keşmir halkının yanında durduğunu hatırlatan Kayser, "Bu dönemde en yüksek ses yine sizden geldi. Bu vesileyle cesur duruşunuz nedeniyle yüce meclis, Pakistan halkı ve Keşmir halkı adına sizi ve ülkenizi saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.


Kayser, ziyaretin ikili ilişkilere yeni boyutlar ekleyeceğini, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve kalkınma alanında birçok fırsat doğuracağını belirterek, Erdoğan'ın konuşmasının milletvekilleri için dünya perspektifi açısından aydınlatıcı ve faydalı olacağını da sözlerine ekledi.

Kayser, sözlerini "Yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu" ifadeleriyle tamamladı.

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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