Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık - Son Dakika

Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık

23.01.2021 23:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk ve Nedim Urhan'ı ziyaretleri sonrası gündeme gelen ittifak iddialarına yanıt veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirmesi şartıyla AK Parti'yle ittifak yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HaberTürk'te yayınlanan "Gerçek Fikri Ne?" programında gazeteciler Nagehan Alçı, Cem Küçük ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesini değerlendirirken, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün liderleri ziyaret etmesi, bütün liderleri masa etrafında oturup konuşması daha makul neticelerin elde edilmesine vesile olur kanaatindeyim" yorumunu yaptı.

"DOĞRU BULMADIĞIMIZ POLİTİKALARINI DEĞİŞTİRME ŞARTIYLA"

İttifak sorularına ise Karamollaoğlu, " AK Parti'yle ittifak yapılabilir mi? Yapılabilir. Hangi şartlarda? Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirmesi şartıyla. Biz ilkeler üzerinde duruyoruz. Sanki bizim tabanımız bir yere yönlendirilmeyi bekliyormuş vs. gibi intibaların doğru olmadığı kanaatindeyim. Siz tabanın elbette sesine kulak verirsiniz, ama esas olan bizim ilkelerimiz, prensiplerimiz, bu ülkenin yaşadığı sıkıntılardan kurtulabilmesi için hangi adımların atılması gerekir, bu noktadaki politikalar. Biz birinci mesele olarak Türkiye'de kavganın ortadan kalkması, kargaşanın kalkması, mutlaka diyalog ortamının oluşması gerekir dedik. Hemen arkasından adalet kamil manada sağlanmalıdır dedik. Cumhurbaşkanı kendi yönünden Türkiye'de adalet olduğunu söyleyebilir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, İKİ İSİMLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ve Milli Nizam Partisi'nin kuruluşundan bu yana Necmettin Erbakan'ın yanında yer almış bir isim olan Nedim Urhan'la buluşmuştu. Bu buluşmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etme görüşmelerinin ilk adımı olduğu iddia edilmişti.

Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık

Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık - Son Dakika


Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu Türk gemisine Gine Körfezi'nde korsan saldırısı! 1 gemici öldürüldü, 15 gemici kaçırıldı Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 144 kişi vefat etti, 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi Alman uzmandan FETÖ'nün "karanlık yapısı" konusunda uyarı: İlluminati tarikatından daha tehlikeli Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi
Yine çukura takılıp düşen Orhan Gencebay, bu kez parmağını kırdı Yine çukura takılıp düşen Orhan Gencebay, bu kez parmağını kırdı         
23:29
Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisinin kaptanı dehşet dolu anları anlattı Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisinin kaptanı dehşet dolu anları anlattı         
22:23
Yüksek gerilim hattına tırmanan şahıs, ikna edildiği sırada akıma kapılarak öldü Yüksek gerilim hattına tırmanan şahıs, ikna edildiği sırada akıma kapılarak öldü         
21:57
Son Dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in bu sezon forma giymesi için QPR ile anlaştı Son Dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in bu sezon forma giymesi için QPR ile anlaştı         
21:05
'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti 'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti         
19:47
Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek         
19:23
13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü         
17:08
5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti         
16:47
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti         
12:20
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 23:50:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei