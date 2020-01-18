Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Avrupa Birliği, dünyaya, uluslararası arenada kayda değer... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: 'Avrupa Birliği, dünyaya, uluslararası arenada kayda değer... - Son Dakika

Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Avrupa Birliği, dünyaya, uluslararası arenada kayda değer...

6 saat önce

Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Avrupa Birliği, dünyaya, uluslararası arenada kayda değer bir aktör olduğunu göstermek zorundadır.

Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden:

Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: " Avrupa Birliği, dünyaya, uluslararası arenada kayda değer bir aktör olduğunu göstermek zorundadır."

Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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