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Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Avrupa Birliği, dünyaya, uluslararası arenada kayda değer...
6 saat önce
Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Avrupa Birliği, dünyaya, uluslararası arenada kayda değer bir aktör olduğunu göstermek zorundadır.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:24 Kaynak: AA
Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: " Avrupa Birliği, dünyaya, uluslararası arenada kayda değer bir aktör olduğunu göstermek zorundadır."
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