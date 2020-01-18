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Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Libya'nın güvenlik güçlerini eğitecek, onların terörizm,...
9 dakika önce
Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Libya'nın güvenlik güçlerini eğitecek, onların terörizm, insan kaçakçılığı mücadelesine katkı sunacağız."
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:22 Kaynak: AA
Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: " Libya'nın güvenlik güçlerini eğitecek, onların terörizm, insan kaçakçılığı mücadelesine katkı sunacağız."
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