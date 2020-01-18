Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Libya'nın güvenlik güçlerini eğitecek, onların terörizm,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: 'Libya'nın güvenlik güçlerini eğitecek, onların terörizm,... - Son Dakika

Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Libya'nın güvenlik güçlerini eğitecek, onların terörizm,...

9 dakika önce

Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Libya'nın güvenlik güçlerini eğitecek, onların terörizm, insan kaçakçılığı mücadelesine katkı sunacağız."

Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden:

Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: " Libya'nın güvenlik güçlerini eğitecek, onların terörizm, insan kaçakçılığı mücadelesine katkı sunacağız."

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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