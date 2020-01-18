Erdoğan'ın Politico makalesinden: "(Libya) Meşru hükümetin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan'ın Politico makalesinden: '(Libya) Meşru hükümetin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni... - Son Dakika

Erdoğan'ın Politico makalesinden: "(Libya) Meşru hükümetin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni...

6 saat önce

Erdoğan'ın Politico makalesinden: "(Libya) Meşru hükümetin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni sorun, tehditlerle karşı karşıya kalacağı unutulmamalı"

Erdoğan'ın Politico makalesinden:

Erdoğan'ın Politico makalesinden: "(Libya) Meşru hükümetin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni sorun, tehditlerle karşı karşıya kalacağı unutulmamalı"

Avrupa, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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