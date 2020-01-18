Son Dakika › Güncel › Erdoğan'ın Politico makalesinden: '(Libya) Meşru hükümetin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni... - Son Dakika
Erdoğan'ın Politico makalesinden: "(Libya) Meşru hükümetin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni...
6 saat önce
Erdoğan'ın Politico makalesinden: "(Libya) Meşru hükümetin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni sorun, tehditlerle karşı karşıya kalacağı unutulmamalı"
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:28 Kaynak: AA
Erdoğan'ın Politico makalesinden: "(Libya) Meşru hükümetin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni sorun, tehditlerle karşı karşıya kalacağı unutulmamalı"
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSP'ye taziye mesajı Shane Larkin, Avrupa Ligi tarihine geçti Erdoğan'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! Su ve süt üzerinden vurdu Shane Larkin, Avrupa Ligi tarihine geçti