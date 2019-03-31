Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın Sandığından 166 Oyla Binali Yıldırım Çıktı (1)

Erdoğan'ın Sandığından 166 Oyla Binali Yıldırım Çıktı (1)

31 dakika önce

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3300 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Erdoğan'ın Sandığından 166 Oyla Binali Yıldırım Çıktı (1), System.String[]
Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3300 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kayıtlı 332 seçmenin bulunduğu Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a 166 oy, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na 104 oy çıktı. 

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın'a 1, DP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ersan Gökgöz'e 1, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar'a 4, Komünist Parti adayına ise 1 oy çıktı. 322 seçmenin bulunduğu sandıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında 277 oy geçerli, 9 oy ise geçersiz sayıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: DHA

Üsküdar, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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