Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan vatandaşlar sokaklara akın etti! İşte yurdun dört bir yanından kareler

İşte Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da iki liderin aldığı oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu bugün 08.00'de başlayarak 17.00'da sona erdi. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rekabet ettiği seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Erdoğan oldu. Birçok ilde Erdoğan destekçileri ellerine bayrakları alarak zafer coşkusuyla sokağa çıktı.

HEMŞEHRİLERİ KESİN SONUCU BEKLEMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baba ocağında seçimin kesin sonuçları beklenmeden kutlamalar başladı. Henüz sandıkların sayıldığı sırada 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Rizeliler eğlencelere başladı.

ARAÇLARI İLE KONVOY OLUŞTURDULAR

Muğla'nın Fethiye ilçesinde de Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşlar sokağa döküldü. Zafer coşkusu yaşayanlar, ellerinde bayraklar araçları ile konvoy oluşturdu.

AK PARTİ VE MHP BAYRAKLARIYLA MEYDANA KOŞTULAR

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, davul zurna eşliğinde seçim sonuçlarını kutladı. Ellerine Türk bayrağı, AK Parti ve MHP bayrağı alan vatandaşlar meydanları doldurdu. Kimi vatandaşlar da araçları ile konvoy oluşturdu.

MEŞALELER YAKARAK HALAY ÇEKTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranında rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde gitmesi üzerine Manisalılar sokaklara dökülerek kutlamalara başladı. Ellerinde AK Parti ve MHP bayrakları alan partililer meşaleler yakarak halaylar çekti.

KORNA SESLERİ ŞEHRİ İLLETTİ

Kastamonu il merkezinde de vatandaşlar yüzlerce araçla konvoy oluşturdu. Kornalar çalarak Erdoğan'ın zaferini kutlayan vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu.