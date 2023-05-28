Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan vatandaşlar sokaklara akın etti! İşte yurdun dört bir yanından kareler - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan vatandaşlar sokaklara akın etti! İşte yurdun dört bir yanından kareler

28.05.2023 21:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin 2. turunda resmi olmayan sonuçlara göre Kılıçdaroğlu'na karşı ipi göğüsledi. Yurdun dört bir yanında Erdoğan'ın zaferini kutlamak için vatandaşlar sokaklara döküldü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu bugün 08.00'de başlayarak 17.00'da sona erdi. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rekabet ettiği seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Erdoğan oldu. Birçok ilde Erdoğan destekçileri ellerine bayrakları alarak zafer coşkusuyla sokağa çıktı.

HEMŞEHRİLERİ KESİN SONUCU BEKLEMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baba ocağında seçimin kesin sonuçları beklenmeden kutlamalar başladı. Henüz sandıkların sayıldığı sırada 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Rizeliler eğlencelere başladı.

Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü

ARAÇLARI İLE KONVOY OLUŞTURDULAR

Muğla'nın Fethiye ilçesinde de Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşlar sokağa döküldü. Zafer coşkusu yaşayanlar, ellerinde bayraklar araçları ile konvoy oluşturdu.

Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü

AK PARTİ VE MHP BAYRAKLARIYLA MEYDANA KOŞTULAR

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, davul zurna eşliğinde seçim sonuçlarını kutladı. Ellerine Türk bayrağı, AK Parti ve MHP bayrağı alan vatandaşlar meydanları doldurdu. Kimi vatandaşlar da araçları ile konvoy oluşturdu.

Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü

MEŞALELER YAKARAK HALAY ÇEKTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranında rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde gitmesi üzerine Manisalılar sokaklara dökülerek kutlamalara başladı. Ellerinde AK Parti ve MHP bayrakları alan partililer meşaleler yakarak halaylar çekti.

Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü

KORNA SESLERİ ŞEHRİ İLLETTİ

Kastamonu il merkezinde de vatandaşlar yüzlerce araçla konvoy oluşturdu. Kornalar çalarak Erdoğan'ın zaferini kutlayan vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu.

Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlanıyor! Vatandaşlar sokağa döküldü
YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan vatandaşlar sokaklara akın etti! İşte yurdun dört bir yanından kareler - Son Dakika


Son Dakika
21:40 Son Dakika: Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız
21:38 Seçimleri Erdoğan'ın kazanmasının ardından Davutoğlu'ndan ilk sözler: Sonuçların ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum
21:31 Seçim sonuçlarının ardından Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme: Yine kazandık bir tanesi
21:29 Seçim sonuçlarına Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum: Millet iradesi tecelli etti, Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum
21:15 Seçim sonuçlarının ardından Erkan Baş'tan ilk açıklama: Yolsuzluk düzenini yıkacağız
21:11 CHP Genel Merkezi'nin önünde "Kemal istifa" sloganları atılıyor
21:03 Premier Lig'de iki veda! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester küme düştü
20:58 Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan vatandaşlar sokaklara akın etti! İşte yurdun dört bir yanından kareler
20:57 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası ittifak ortağı Bahçeli'den ilk açıklama: Milletimiz tarih yazmıştır
20:57 Seçim sonuçlarının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Plana sadık kalanlara şükranlarımı sunuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2023 21:55:24. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan vatandaşlar sokaklara akın etti! İşte yurdun dört bir yanından kareler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement