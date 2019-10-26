Erdoğan'ın şikayetçi olduğu Fransız gazeteci:

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yok Edici" başlığıyla kendisini kapağına taşıyan Le Point dergisi çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu. DW Türkçe'ye konuşan derginin yayın yönetmeni "Bu bir diktatör refleksi" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu haftaki sayısında kendisini "Yok Edici" başlığıyla kapağına taşıyan Fransız Le Point dergisinin yayın yönetmeni ve yazarı hakkında suç duyurusunda bulundu.



Le Point'ın Türkiye Cumhurbaşkanı hakkındaki "Etnik temizlik, Erdoğan'ın metodu. Onun Kürtleri katletmesine ve Avrupa'yı tehdit etmesine izin mi vereceğiz" şeklinde devam eden dosya haberinin kapaktan anonsu Fransız gazeteciler Etienne Gernelle ve Romain Gubert'in "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla karşı karşıya kalmalarına sebep oldu.



Bu, Le Point'ın Erdoğan ile ilk kez karşı karşıya gelmesi de değil. Dergi Mayıs 2018'de yayınlanan bir sayısında Erdoğan'a "Diktatör" demişti. Fransa'da yaşayan bazı Türkler bu manşetin ardından dergiyi satan bazı gazete bayilerini hedef almış, Le Point'ın reklam amaçlı asılan afişlerini indirmişti.



Erdoğan tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu Anadolu Ajansı'nın haberinden öğrenen gazetecilerden Le Point Yayın Yönetmeni Etienne Gernelle konuyla ilgili 'ye konuştu.



Gernelle her şeyden önce haklarında suç duyurusu varken Türkiye'ye gitmeyi düşünmediğini belirtti.



Fransız gazeteci "Devlet Başkanı'na karşı işlenmiş suç" kavramıyla karşı karşıya olduklarını bunun da aslında daha önce Erdoğan'a "diktatör" dedikleri yazıyı onaylar bir durum olduğunu söyledi. Gernelle, "Bu bir diktatör refleksi, onu eleştirebileceğimizi anlamıyor" diye konuştu.



Fransız gazeteci "Erdoğan'a özgü olan şey, her şeyi yapmaya cüret etmesi. Aslında bu bir açıdan dürüstlük. Dediğini yapıyor, yaptığını söylüyor. Kürtlerin kafasını ezeceğim dedikten sonra bunu yaptı" dedi.



Gernelle, suç duyurusunun nasıl sonuçlanacağını bilmese de Fransa yasalarına dayanarak Erdoğan'ın Fransa'da kendilerine karşı "Cumhurbaşkanı'na hakaret" gibi bir dava açamayacağını söylüyor. Le Point'ın genel yayın yönetmeni Erdoğan'a "Yok Edici" dedikleri dosya haberin Fransa'da ancak doğruluğu açısından dava konusu edilebileceğini belirtiyor.



"Erdoğan bize Türkiye'de saldırıyor çünkü orada kazanacağından emin"



Gernelle, "Erdoğan böyle bir dava açarsa kazanmakta zorlanır çünkü yazdığım şey doğru. Araştırmalar var, röportajlar var. 'Yok edici' dediğimiz zaman bunu havaya söylemedik. Söylediğimiz şey doğru" şeklinde konuştu. Fransız gazeteci, "Erdoğan bize burada saldırabilir bu hiç sorun değil. Endişeli değilim. Ama O bize Türkiye'de saldırıyor çünkü orada kazanacağından emin" ifadelerini kullandı. Gernelle, " Ankara'daki hakimlerin bu şikayeti reddedeceklerinden emin değilim" dedi.



Le Point'ın yöneticileri ve yazı işleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberlerinden şikayetçi olması sebebiyle geri adım atmayacaklarını, "hiçbir şeyin peşini bırakmayacaklarını" belirtiyor. Dergi dün internet sitesi üzerinden editoryal bir yazı kaleme alarak suç duyurusu sonrası "Tabi ki yazdıklarımızın bir kelimesini bile geri almıyoruz" dedi.



Haftalık haber dergisi Le Point, son sayısında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı Suriye'nin kuzeyinde "Kürtlere karşı etnik temizlik" olarak değerlendirdi. Fransız dergi, Türkiye'nin eski El Kaide ve IŞİD üyeleri ile anlaştığını iddia etti.



Erdoğan'a "diktatör" ya da "yok edici" demenin provokatörce bir yaklaşım olup olmadığına ise Gernelle tam tersine "Avrupa'da insanların gerçeği söylemekte çekingen" olduklarını kaydederek yanıt verdi. "Bazı şeyleri söylemek gerek diyen Gernelle, "Tabi ki bu biraz da insanları uyandırma yöntemi: Dikkat! Uyanın orada (Suriye'nin kuzeyi) yaşananlar vahim!" dedi.



Fransız gazeteci Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Avrupa'da "askeri operasyon, yüksek tansiyon, çatışma" gibi tanımlamalar yapıldığını, bunların doğru ancak yaşananların "çok daha ileri seviyede" olduğunu belirtti. Gernelle "Orada yaşanan etnik temizlik, etnik bir yok etme, 'Yok Edici' demek gerekiyor. Gerçek bu" şeklinde konuştu. Le Point dergisi çalışanları 2018 Mayıs ayında Erdoğan'a "diktatör" diyen yazıları sonrası sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri almıştı. Gernelle, korkup korkmadıkları ile ilgili soruya temkinli olduklarını ancak basın özgürlüğünden de vazgeçemeyeceklerini, bunun müzakeresinin olamayacağını vurgulayarak yanıtladı.



Beraat Gökkuş/ Paris



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