Son dakika haber... Erdoğan'ın sözleri, BM'de İsrail'in temsilcisine salonu terk ettirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) 75. Genel Kurulunda yaptığı konuşma sırasında Filistin konusunda İsrail'e yönelik ifadeleri, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'a salonu terk ettirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj ile katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu görüşmelerinde İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı şiddet ve yıldırma politikalarından bahsederken İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan yerinden kalkarak salondan ayrıldı. Erdoğan, İsrail'e yönelik eleştirisinde, "İnsanlığın kanayan yarası olan Filistin'deki işgal ve zulüm düzeni, vicdanları acıtmaya devam ediyor. Üç büyük dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudüs'ün mahremiyetine uzanan kirli el, cüretini giderek artırıyor. Filistin halkı, İsrail'in tüm baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına yarım asırdan uzun bir süredir göğüs geriyor" ifadelerini kullanmıştı.

"Asrın Anlaşması adı altında Filistin tarafına dayatılmaya çalışılan teslimiyet belgesi reddedilince İsrail bu kez işbirlikçilerinin yardımıyla kaleyi içeriden fethetme girişimlerine hız vermiştir" diyen Erdoğan, "Türkiye olarak Filistin halkının rıza göstermediği hiçbir plana destek vermeyeceğiz. Kimi bölge ülkelerinin bu oyuna ortak olması, İsrail'in temel uluslararası parametreleri aşındırma çabalarına hizmet etmenin ötesinde anlam taşımıyor" şeklinde konuşmuştu.

(İHA)