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Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak - Son Dakika

Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak

12.10.2021 07:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son saldırılar bardağı taşırdı" diyerek Suriye'ye operasyon sinyali vermesini Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar değerlendirdi. Operasyonun geçmiş harekatlardan farklı olacağını belirten Yarar, "Bu sefer bir alanın temizliğinden çok terör örgütünün noktasal ikmal merkezlerine karşı bir saldırı olacağını düşünüyorum. Bu geçmişteki operasyonlardan farklı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET'de Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu Net Bakış programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali verdiği açıklamalarını değerlendirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖR SALDIRILARINA TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası Suriye konusunda yaptığı "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarıyla ilgili artık tahammülümüz kalmamıştır. Ya oralarda etkin olan güçlerle ya da kendimiz bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunun çözümü için gereken adımları atacağız." şeklindeki açıklaması masaya yatırıldı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN NOKTASAL İKMAL MERKEZLERİNE SALDIRI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "İlk başlangıçta Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi 'bölgedeki güçler' diyor. Kimi kastediyor; bir taraftan Rusya'yı, bir taraftan ABD'yi, bir taraftan da İran'ı kastediyor. Başka bir yabancı bölgede bulunan, aktif olarak sahada bulunan yabancı yapı yok. Peki geçmiş örneklerinde bunları engellemekle ilgili bir niyetleri var mı? O da yok. O zaman sonuçta şöyle olacak; Bir süre biz bu görüşmeleri göreceğiz. Ardından bu süre zarfında bölgede yığınaklanmaları göreceğiz. Ardından hava şartları, konjonktürel şartlar da yapılırsa bir bölgede operasyon icra edilecektir. O bölgenin neresi olduğunu hep beraber göreceğiz. Ben bu sefer bir alanın temizliğinden çok terör örgütünün noktasal ikmal merkezlerine karşı bir saldırı olacağını düşünüyorum. Bu geçmişteki operasyonlardan farklı olacaktır çünkü bugün geldiğimiz noktada hemen yarın sabahleyin bir operasyon başlayacak demek çok da akılcı değil."

Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak

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Son Dakika Güncel Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak - Son Dakika
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