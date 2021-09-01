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Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti - Son Dakika

Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti

01.09.2021 10:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda fırsatçılarının önüne geçmek için Tarım Kredi marketlerinin sayılarının artırılması talimatını vermişti. Şu an için 45 ilde 446 mağazaya ulaşan Tarım Kredi marketleri, hedefi biraz daha büyüttü. Sayının bu yıl sonuna kadar 650'ye, 2022'de 1.210'a çıkması bekleniyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.'de Kooperatif Market ismiyle başlayan mağazacılık atağı, ağustos sonunda 6 bölge, 45 ilde 446 mağazaya ulaştı. 2021 için 500 şube hedefleyen Kooperatif Market, bu hedefi eylül ayı sonunda yakalayacak. Bu yıl sonunda 650 şubeye ulaşacak olan Kooperatif Marketler, 2022 sonunda 1.000 şube sayısı hedefini de aşacak.

ÜÇ FARKLI MODEL

Tarım Kredi Kooperatifleri, marketleşmede Kooperatif Market, KoopGross ve franchise market olmak üzere üç farklı modeli hayata geçirmeyi planlıyor. 1.000 şubeye ulaşılması planlanan Kooperatif Marketler, ortalama 200-300 metrekare alanda kuruluyor. Bu marketlerde Tarım Kredi'nin çiftçiden alıp ürettiği ürünler, coğrafi işaretli ürünler, kadın girişimcilerin el emeği üretimleri ve yerli sermeye ile üretilen ürünler olmak üzere yaklaşık 1.700 farklı ürün satışı yapılıyor. Vatandaşların rahat ulaşabileceği lokasyonlarda kurulan bu marketlerle, perakende de aşırı fiyat hareketinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Dün ilki Gaziantep'te açılan KoopGross mazağazalar ise ortalama 1000-1500 metrekare büyüklükte olacak. Hem Tarım Kredi'nin ürünleri hem yerli üreticilerin ürünlerinin satılacağı bu marketlerde, 5 binden fazla ürün satışı gerçekleşecek. Bu yıl sonuna kadar İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Antalya, Mersin, Ankara, Sivas ve Samsun olmak üzere dokuz KoopGross daha açmayı hedefleyen Tarım Kredi, 2022'de de Erzurum ve Diyarbakır'da açılacaklarla mağaza sayısını 12'ye çıkacak. KoopGross'lar, 120 bin bakkal, 30 bin market, 7 bin toptancı, otel, restaurant, cafe, pastane ve baklava imalatçıları, yemekhane ve fast food kuruluşları için gerekli ürünlerin temini, üretici esnafların ihtiyaçlarını ilk elden alma imkânı sunacak.

FRANCHİSE VERİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre, vatandaşların yüksek talep gösterdiği Kooperatif Market için Tarım Kredi franchise da vermeye hazırlanıyor. Bunun altyapısı için çalışma yapan Tarım Kredi, 2022'den itibaren franchise modeliyle de 200 market açacak. Bu 200 marketle birlikte market sayısı 1.200'e taşınacak.

İLK GROSS ANTEP'TE AÇILDI

KoopGross mağazasının ilki dün Gaziantep'te açıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, açılışta yaptığı konuşmada Koopgross mağazanın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Güvenilir gıdanın temini noktasında önemli bir görevi üstlenen şirketimiz piyasaları da regüle etmektedir. Çiftçinin üretim ihtiyaçlarını karşılarken girdi fiyatlarında karlılık yerine memnuniyeti önceleyen Tarım Kredi Kooperatif Market bu fiyat politikasıyla tüketicilerin yerli ve kaliteli gıdaya en uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamaktadır" dedi.

PİYASAYI REGÜLE EDİYORUZ

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla marketleşme atağının başladığını belirterek, "Hali hazırda 446 markete ulaştık. 500 market hedefini eylül sonunda yakalıyoruz. Bu yıl sonuna kadar ise 650 market açacağız. Bu marketlerin kira sözleşmeleri yapıldı" dedi.

1.000 market hedefine ise 2022'nin 6'ncı ayından itibaren ulaşacaklarını anlatan Yıldırım, "Ayrıca 10 adet KoopGross mağaza açacağız. Önümüzdeki yıl ise bu sayı 12'ye çıkacak. Bir de franchise vermeyi planlıyoruz. 200 franchise market hedefimiz var. Böylece market sayımız 1.210'a çıkacak" diye konuştu.

45 ilde faaliyet gösterdiklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "Kooperatif marketlerdeki ürünler piyasadaki en kaliteli ürünler. Muadillerine göre yüzde 5 ila 10 arasında daha ucuz. Piyasayı şimdiden regüle etmeye başladık. Mağaza sayımız arttıkça bu daha hissedilir olacak. Önümüzdeki yıl 7 bölgede olacağız. Hedefimiz Türkiye'nin her ilinde mağaza açmak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e dayandı
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti

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Son Dakika Ekonomi Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti - Son Dakika Ekonomi


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