Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı alışveriş merkezleri ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifinin çalışmalarının hızlandırılması talimatı üzerine hükümet harekete geçti. Küçük esnafı korumak için yapılacak düzenleme kapsamında zincir marketler, mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak. Bulvar üzerinde ise zincir marketler ile mahalle bakkalı arasında 2 kilometre olacak.

PAZAR GÜNLERİ İÇİN İKİ FORMÜL VAR

Düzenlemede öne çıkan başlıklardan biri ise zincir marketlerin çalışma saatleri. Bu kapsamda küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak. Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde. Ancak AVM'lerin de haftanın bir günü kapalı olması formülünün koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre daha ertelenebileceği üzerinde duruluyor.

AVM'LER ARASINDA EN AZ 5 KİLOMETRE OLACAK

Öte yandan, yeni açılacak AVM'ler arasında ise en az 5 kilometre mesafe olacak. Hükümetin hazırladığı düzenlemede zincir marketlerdeki ürün çeşitliliği de ele alınacak. Alanı bin 500 metre karenin altında olan zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya gibi ürünlerin satışı yapılmayacak. 1500 metre kareden büyük zincir marketler ise bu ürünlerin satışını yapabilecek.