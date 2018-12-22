Erdoğan'ın, Türkiye Olarak Filistinlilerin Haklı Davalarının Destekçisi Olmaya Devam Edeceklerini...
2 saat önce
Erdoğan'ın, Türkiye olarak Filistinlilerin haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladığı belirtildi.
Erdoğan'ın, Türkiye
olarak Filistinlilerin haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladığı belirtildi
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:55 Kaynak: AA
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