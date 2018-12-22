Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın, Türkiye Olarak Filistinlilerin Haklı Davalarının Destekçisi Olmaya Devam Edeceklerini...

Erdoğan'ın, Türkiye Olarak Filistinlilerin Haklı Davalarının Destekçisi Olmaya Devam Edeceklerini...

2 saat önce

Erdoğan'ın, Türkiye olarak Filistinlilerin haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladığı belirtildi.

Erdoğan'ın, Türkiye Olarak Filistinlilerin Haklı Davalarının Destekçisi Olmaya Devam Edeceklerini..., System.String[]
Erdoğan'ın, Türkiye olarak Filistinlilerin haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladığı belirtildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:55 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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