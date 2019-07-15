ERDOĞAN'IN UÇAĞI ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:19 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen programa katılmak üzere Ankara
'dan İstanbul
'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak saat 20.10'da Atatürk Havalimanı'na indi.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın uçağının inişi
Detaylar
- İstanbul
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