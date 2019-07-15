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ERDOĞAN'IN UÇAĞI ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

ERDOĞAN'IN UÇAĞI ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen programa katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak saat 20.10'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın uçağının inişi
Detaylar


- İstanbul
İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:19 Kaynak: DHA
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