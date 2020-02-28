Erdoğan'ın yoğun telefon diplomasisi: Kimlerle görüştü? Basın toplantısı ne zaman? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan'ın yoğun telefon diplomasisi: Kimlerle görüştü? Basın toplantısı ne zaman? - Son Dakika Dünya

Erdoğan'ın yoğun telefon diplomasisi: Kimlerle görüştü? Basın toplantısı ne zaman?

6 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'te yaşanan saldırı ve 34 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından yurt dışı ve yurt içi önemli telefon görüşmeleri yaptı. Bir basın toplantısına ilişkin bilgi ise henüz yok.

Erdoğan'ın yoğun telefon diplomasisi: Kimlerle görüştü? Basın toplantısı ne zaman?, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'te yaşanan saldırı ve 34 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından yurt dışı ve yurt içi önemli telefon görüşmeleri yaptı.


Erdoğan'ın uluslararası telefon diplomasisinde temasları şu şekilde: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya Şansolyesi Angela Merkel, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen.

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Cumhurbaşkanı, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:51 
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