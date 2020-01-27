Erdoğan'ın ziyareti Cezayir basınında geniş yer buldu - Son Dakika
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Erdoğan'ın ziyareti Cezayir basınında geniş yer buldu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir ziyareti ülke basınında geniş yer buldu.

Erdoğan'ın ziyareti Cezayir basınında geniş yer buldu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir ziyareti ülke basınında geniş yer buldu.

Devlete ait "El-Mücahid" gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir ziyaretini okuyucularına "Derin ilişkilerin kurulması için anlaşmalar" manşetiyle duyurdu. Ziyaretin iki ülke arasındaki iş birliği ve ticaret hacmine yeni bir ivme kazandırdığını kaydeden gazete, iki liderin belirlediği hedefler doğrultusunda ortak çıkarların geliştirileceğine yer verdi.

"El-Haber" gazetesi de ziyareti ilk sayfadan, "Tebbun ve Erdoğan, Berlin Konferansı sonuç bildirgesinin uygulanmasında anlaştı...Cezayir- Türkiye himayesinde Libya'da barışın kurulmasına doğru" ifadeleriyle aktardı.

"El-Vatan" gazetesi Erdoğan'ın ziyaretini "Cezayir ve Ankara tutumlarda bazı farklılıklara rağmen iki önemli ortak" ifadesiyle manşetten okuyucularına duyururken, "Eş-Şuruk" gazetesi de yine manşetten "Türkiye-Cezayir..Yeni güç" ifadelerini kullandı.

Cezayir Cumhurbaşkanı'nın iki ülke arasında yapılması planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğine dikkati çeken Eş-Şuruk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cezayir ile ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz." sözlerini de okuyucularıyla paylaştı.

"El-Bilad" gazetesi de ziyaretin, Cezayir ile Türkiye'nin Libya konusundaki uzlaşısının bir göstergesi olduğunu yazdı. Gazete Libya'daki çatışmaların sona erdirilmesi için diplomasinin aktifleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gittiği Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak, bugün özel uçak "TUR" ile TSİ 12.35'te Gambiya'ya hareket etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:16 Kaynak: AA
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