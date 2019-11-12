Son Dakika Haberleri: Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi Washington sokaklarında
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Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi Washington sokaklarında

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ve yarın çalışma ziyareti yapacağı ABD'nin başkenti Washington'da, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi şehrin farklı yerlerine konulan dijital ekranlı LED görüntülü araçlarla anlatıldı.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi Washington sokaklarında, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ve yarın çalışma ziyareti yapacağı ABD'nin başkenti Washington'da, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi şehrin farklı yerlerine konulan dijital ekranlı LED görüntülü araçlarla anlatıldı.

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) desteğiyle Washington'da Beyaz Saray ve Kongre yakını olmak üzere çeşitli cadde ve sokaklara yerleştirilen toplam 10 araçta Türkiye'nin DEAŞ'a karşı mücadelesi sayılar ve grafiklerle anlatıldı.

Söz konusu araçlar, Erdoğan'ın iki günlük ziyareti boyunca Washington sokaklarında kalacak.

Cumhurbaşkanı'nın otelinin etrafında geniş güvenlik önlemleri

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı The Willard InterContinental otelinin önünde ve yakınlarında da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Otelin bulunduğu sokağın çevresi kamyonlar ile kapatılırken, çevrede de Washington polisi güvenliği sağlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:34 Kaynak: AA
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