Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi"
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi'

Erdoğan: "İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi"

58 dakika önce

Erdoğan: "İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi"

Erdoğan:

Erdoğan: "İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi"

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:58 Kaynak: AA
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