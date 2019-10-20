Erdoğan: "İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi"
58 dakika önce
Erdoğan: "İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi"
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:58 Kaynak: AA
Erdoğan: "İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi"
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