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Erdoğan: "İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır."
6 saat önce
Erdoğan: "İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır.
Erdoğan: "İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:14 Kaynak: AA
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