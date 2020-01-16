Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç... - Son Dakika
Erdoğan: "İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç...
13 dakika önce
Erdoğan: "İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz."
Son Dakika Son dakika: Hakkari'de eğitim kazası: 2 asker şehit, 2 asker yaralı Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: Sekidika için öncelik bizim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi