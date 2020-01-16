Erdoğan: "İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç... - Son Dakika

Erdoğan: "İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç...

13 dakika önce

Erdoğan: "İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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