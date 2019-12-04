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Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın verdiği yemeğe katıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'nin ardından, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO liderleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:03 Kaynak: DHA
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