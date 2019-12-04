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Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın verdiği yemeğe katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'nin ardından, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO liderleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın verdiği yemeğe katıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'nin ardından, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO liderleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.


Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:03 Kaynak: DHA
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