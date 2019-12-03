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Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson tarafından liderler onuruna verilen yemeğe katıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın gelişi LONDRA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından liderler ve eşleri onuruna Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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