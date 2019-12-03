Son Dakika Haberleri: Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson tarafından liderler onuruna verilen yemeğe katıldı (2)
Son Dakika Güncel Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson tarafından liderler onuruna verilen yemeğe katıldı (2) - Son Dakika

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson tarafından liderler onuruna verilen yemeğe katıldı (2)

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın gelişi LONDRA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından liderler ve eşleri onuruna Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın gelişi LONDRA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından liderler ve eşleri onuruna Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Erdoğan yemeğe, eşi Emine Erdoğan ile geldi.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson tarafından liderler onuruna verilen yemeğe katıldı (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, İngiltere, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli Kıvanç'ın elenmesinin ardından Demet Akalın, MasterChef'e geri döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 06:23:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson tarafından liderler onuruna verilen yemeğe katıldı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]