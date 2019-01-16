Erdoğan: "(İngiltere'de Brexit Süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukukundan...
1 saat önce
Erdoğan: "(İngiltere'de Brexit süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz.
Erdoğan: "( İngiltere
'de Brexit süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye- Avrupa Birliği
ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:20 Kaynak: AA
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