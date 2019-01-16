Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(İngiltere'de Brexit Süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukukundan...

Erdoğan: "(İngiltere'de Brexit Süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukukundan...

1 saat önce

Erdoğan: "(İngiltere'de Brexit süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "( İngiltere'de Brexit süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye- Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:20 Kaynak: AA

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