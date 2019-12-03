Erdoğan, İngiltere'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir." dedi.

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ziyaret edeceği İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı.

NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle 3-4 Aralık'ta düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere Londra'ya hareket edeceğini belirten Erdoğan, liderler toplantısının küresel çapta belirsizlikten ve tehditlerin özellikle çeşitlendiği uluslararası güvenliğin kırgın hale geldiği bir dönemde icra edileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da müttefiklerin, özellikle NATO'nun birlik, bütünlük ve insicamına vurgu yapmasının temel öncelikleri olduğunu aktararak, "Toplantıda, Çin ve Rusya Federasyonları ile ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Yükselen bir güç olarak değerlendirdiğimiz Çin ile karşılıklı anlayışa dayalı yapıcı angajmanı destekliyoruz. Rusya ile bölgemizde ve uluslararası alanda önde gelen aktörlerden biridir. Türkiye, coğrafi konumunun gereği olarak kendi öncelikleri çerçevesinde NATO ile iş birliği halinde çok yönlü bir dış politika yürütmektedir. Rusya ile ve diğer ülkelerle olan iyi ilişkilerimiz müttefiklerimizle olan münasebetlerimizin alternatifi değil, tam aksine tamamlayıcısıdır." diye konuştu.

Londra'da ayrıca ittifakın yapay zeka gibi yeni teknolojiler karşısında adaptasyon çalışmaları üzerinde de duracaklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin güvenlik ve savunma planlamalarının merkezinde yer alan bir uluslararası örgüt olarak NATO'nun sağladığı bir güvenlik şemsiyesi bizim için önemlidir. Ancak ittifakın bir yenilenme içinde olduğu da açıktır. 1950-1960'ların veya 1990'ların hatta ve hatta 2000'lerin bakış açısıyla bugünü kavrayamayız. NATO'nun bilhassa terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı, etkin, proaktif davranması gerekir. Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Bu çerçevede müttefiklerimizden ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karşısında çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı bir duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle birlikte gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Zira güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik ruhu, NATO ittifakını ayakta tutan taşıyıcı unsurlardır. Bu ilkelerin gözetilmesi NATO'nun 2020'li yıllarda da itibarını ve güvenilirliğini sürdürmesi bakımından elzemdir. Aynı şekilde NATO'nun caydırıcılığını azaltacak, ittifakın gücüne zarar verecek popülist beyanlardan da uzak durulmalıdır. Üye ülkelerin NATO'ya alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz."

Erdoğan, NATO'nun da hududu olan güney sınırlarının ötesinde Türkiye ile beraber Avrupa'yı ve tüm müttefikleri etkileyen hadiseler yaşandığına dikkati çekti. Terör, çatışma ve bunların tetiklediği düzensiz göç hareketlerinin, Avrupa Atlantik coğrafyasının tamamında istikrarı tehdit ettiğini bildiren Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele ve göç akınlarının önlenmesi bağlamında kritik roller üstlenen bir ülke olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Ülkemiz bu vasfıyla da aslında NATO'nun vazgeçilmez bir ortağıdır. Böylesine bir stratejik tabloda müttefiklerimizin bizimle sergileyecekleri samimi dayanışma, ittifakımızı zayıflatmaz tam tersine güçlendirir. Bu mesajımızı Londra'daki görüşmelerimizde müttefiklerimize açıkça verecek, terör karşısında ilkeli bir tavır göstermelerini kendilerinden isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin halihazırda NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı yapan ilk 5 ülkeden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, karada, havada ve denizde ileri teknolojilerden de yararlanarak ittifaka ciddi kuvvet ve yetenekler sağladığını söyledi.

"2021 yılında karada NATO çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücünün komutasını üstleneceğiz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İttifaka havada erken uyarı ve yakıt ikmal uçağı katkısı verebilen 4 müttefikten biriyiz. Denizde ise NATO'nun Daimi Deniz Kuvvetlerinin tüm dönemlerinde kuvvet teşkiline unsurlarımızla katkı sağlıyoruz. NATO ortak bütçelerine iştirakte ise 8'inci sırada yer alıyoruz. Savunma harcamalarımız Gayri Safi Milli Hasıla'mızın yüzde 1,9'u oranına yaklaştı ki, bu 2'ye yaklaşması demektir. DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz. Bu samimi çabalarımızın karşılığını biz de müttefiklerimizden bekliyoruz. Terörle mücadelesinde ülkemize amasız, fakatsız destek verilmesini istiyoruz."

"Londra toplantısı, sembolik anlamının ötesinde ittifakın 2020'li yıllara kendini uyarlamasının da ilk adımı olacaktır." ifadesini kullanan Erdoğan, "Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir. 1952'den bu yana yaptığımız katkılar, Türkiye'nin NATO'daki vazgeçilmez konumunu gayet net gösteriyor. Ülkemiz ile ilgili kötü niyetli tartışmaları, nazarıdikkate almadık, almıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Londra'da bazı devlet ve hükümet başkanları ile de görüşmeleri olacağını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ayrıca bugün Birleşik Krallığın daveti üzerine Fransa ve Almanya liderleri ile beraber bir Dörtlü Zirve Toplantısı'nı da yapacağız. Bu toplantıda Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel konuları ele alacağız. Toplantıda bir araya geleceğimiz liderlere hem Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu hem de Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgeye geri dönüşleri ile ilgili projemizi tekrar anlatma fırsatı bulacağız. Türkiye'nin PKK/YPG terörü ile mücadele noktasındaki kararlılığını en üst düzeyde tekrar ifade edeceğiz. Libya'daki gelişmelerde zirve toplantısının gündeminde yer alacak. Bu ülkede bir an evvel ateşkes sağlanması ve siyasi sürece geri dönülmesi amacıyla atılabilecek adımları konuşacağız. Ziyaretim çerçevesinde ayrıca İngiltere ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelecek, kucaklaşacak ve hasret gidereceğiz."

Erdoğan, mütevelli heyetinde Yusuf İslam'ın da yer aldığı Cambridge Camisi'nin açılışını yapacaklarını belirterek, "Böylece mimarisiyle, tasarımıyla, konumuyla, çevre hassasiyeti ile diğer estetik özellikleriyle Müslümanların iftihar kaynağı olacak muhteşem bir eseri Birleşik Krallığa kazandırmış olacağız. Bu düşüncelerle ziyaretimizin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barışa, birliğe, beraberliğe vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." diye konuştu.

(Sürecek)