Erdoğan: "İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz, metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz,...
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Erdoğan: "İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz, metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz, tazelenmiş şekilde yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz, metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz, tazelenmiş şekilde yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır."
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