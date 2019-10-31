Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz, metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz,...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz, metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz,...

Erdoğan: "İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz, metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz,...

7 saat önce

Erdoğan: "İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz, metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz, tazelenmiş şekilde yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır.

Erdoğan:

Erdoğan: "İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz, metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz, tazelenmiş şekilde yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:46 Kaynak: AA
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