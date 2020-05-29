Erdoğan: "İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir...
Erdoğan: "İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız."
Erdoğan: "İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız."
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 09:57 Kaynak: AA
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