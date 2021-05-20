Erdoğan: İnşallah önümüzdeki sezonu, tüm futbolseverlerin statları yeniden doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz - Son Dakika

Erdoğan: İnşallah önümüzdeki sezonu, tüm futbolseverlerin statları yeniden doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz

20.05.2021 20:14
Erdoğan: İnşallah önümüzdeki sezonu, tüm futbolseverlerin statları yeniden doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz, System.String[]

Erdoğan: İnşallah önümüzdeki sezonu, tüm futbolseverlerin statları yeniden doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle taraftarlardan uzak bir sezon yaşandığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin...

Erdoğan: İnşallah önümüzdeki sezonu, tüm futbolseverlerin statları yeniden doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle taraftarlardan uzak bir sezon yaşandığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sezonu 2 kupayla kapatan Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın yöneticileri ile teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde şunları söyledi;"Beşiktaş'ımızın kıymetli yöneticileri, çok değerli sporcularımız, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Sizlerle bir araya gelmekten şahsım, milletim adına büyük bir memnuniyet duyuyorum.Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak bu sezonki üstün performansını adeta taçlandırmıştır. Yakaladığınız bu ivmeyi önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceğiniz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de devam ettireceğinize inanıyorum. 16. şampiyonluğunu yaşayan kulübümüzün elde ettiği başarılarda takımlarına iyi ve kötü günde sahip çıkan Beşiktaş taraftarlarının çok büyük katkısı bulunuyor. "Koronavirüs nedeniyle taraftarlardan uzak bir sezon yaşandığını dile getiren Erdoğan, "Tribünlerde taraftarlar yerlerini alamadı ama gönülleriyle vatan sathında yerlerini almak suretiyle bütün heyecanları ile katkılarını verdiler. Bu vesile ile 1903'ten beri Beşiktaş'a destek veren, bugünlere gelmesinde emeği olan tüm sporcularımızı, yöneticileri, taraftarları kutluyor, ahirete irtihal edenleri rahmetle anıyorum.Son 2 yıldır maalesef koronavirüs salgını dolayısıyla önceki seneler gibi keyifli bir sezon geçiremiyoruz. Yine salgın sebebiyle olimpiyatlar dahil birçok uluslararası turnuva gerçekleştirilmemiş veya seyircisiz yapılmıştır.Bilhassa seyircisiz oynanmak zorunda kalınan maçların taraftar ve futbolcularımızın motivasyonunu etkilediğinin farkındayız ancak şampiyonluk mücadelesinin son haftaya kadar devam etmesi bu sene Süper Lig'e farklı bir heyecan ve atmosfer katmıştır. İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" şeklinde konuştu.Taraftarların statlara alınmasıyla ilgili hazırlık çalışmalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Gençlik ve Spor Bakanlığının, spor kulüpleriyle eş güdüm halinde yürüttüğünü vurgulayan Erdoğan, "Biz de ilgili arkadaşlarımız ve kurumlarımız vasıtasıyla süreci yakından takip ediyoruz. Virüse karşı en büyük imkanımız olan aşılama çalışmalarına hız vererek inşallah tam normalleşme ortamını yakalamayı hedefliyoruz. Milletimizi hem kurallara uyma hem de aşılama konusunda teşvik etmemiz, doğru bir şekilde yönlendirmeniz önem arz ediyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin kendilerine rol model olarak gördüğü futbolculardan da bu mücadeleye destek vermelerini beklediğini ifade ederek, "Bunun yanında sizlerden önemli bir isteğim daha var. Spor, rekabet yanında dostluğun ve dayanışmanın da sembolü olan bir faaliyet alanıdır. Sporun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kardeşliğin, barışın, kader birliğinin sembolü haline gelmesini arzu ediyoruz. Sporun birleştirici, birliği güçlendirici fonksiyonunu, ülke ve millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin tahkiminde de seferber olacağı günleri hasretle takip ediyoruz. Sizlerden bu hususlarda inisiyatif almanızı, insanımızı birbirine düşürmek isteyenlere meydanı bırakmamanızı özellikle rica ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Beşiktaş'ımızı şampiyonluğu dolayısıyla tekrar şahsım, çalışma arkadaşlarım, milletim adına tebrik ediyor, yeni sezonda gerek ülkemizde gerek uluslararası camiada başarılar diliyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Erdoğan: İnşallah önümüzdeki sezonu, tüm futbolseverlerin statları yeniden doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz - Son Dakika Spor


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