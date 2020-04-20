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Erdoğan: "İnşallah yeni dönemde, yeni yatırımlarla yeni eserlerle yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir...
7 saat önce
Erdoğan: "İnşallah yeni dönemde, yeni yatırımlarla yeni eserlerle yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız."
Erdoğan: "İnşallah yeni dönemde, yeni yatırımlarla yeni eserlerle yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız."
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:18 Kaynak: AA
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