Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(İnsani Gelişme Endeksi) Türkiye ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisine girmeyi...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(İnsani Gelişme Endeksi) Türkiye ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisine girmeyi... - Son Dakika

Erdoğan: "(İnsani Gelişme Endeksi) Türkiye ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisine girmeyi...

7 saat önce

Erdoğan: "(İnsani Gelişme Endeksi) Türkiye ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisine girmeyi başarmış oldu.

Erdoğan:

Erdoğan: "(İnsani Gelişme Endeksi) Türkiye ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisine girmeyi başarmış oldu."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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