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Erdoğan: "(İnsani Gelişme Endeksi) Türkiye ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisine girmeyi...
7 saat önce
Erdoğan: "(İnsani Gelişme Endeksi) Türkiye ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisine girmeyi başarmış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:26 Kaynak: AA
Erdoğan: "(İnsani Gelişme Endeksi) Türkiye ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisine girmeyi başarmış oldu."
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