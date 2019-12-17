Erdoğan insani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - 3 - Son Dakika

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Erdoğan insani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - 3
6 saat önce
Erdoğan İnsani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - 3.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:38 Kaynak: DHA
Erdoğan İnsani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - 3
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