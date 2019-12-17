Erdoğan insani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan insani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - 2 - Son Dakika

Erdoğan insani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - 2

6 saat önce

Erdoğan İnsani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - 2.

Erdoğan İnsani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - 2

Erdoğan insani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - 2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:38 Kaynak: DHA
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