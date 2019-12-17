Erdoğan insani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - ek görüntü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan insani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - ek görüntü - Son Dakika

Erdoğan insani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - ek görüntü

6 saat önce

Erdoğan İnsani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - EK GÖRÜNTÜ.

Erdoğan İnsani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - EK GÖRÜNTÜ

Erdoğan insani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - ek görüntü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı
Mircea Lucescu, Santos yolunda! Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında

Son Dakika Haberleri
22:40 Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yüzme öğretmeni hakim karşısına çıktı - Son Dakika
22:40 Tofaş tarihinde ilk kez Eurocup'da son 16'da - Son Dakika
22:40 "Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir" - Son Dakika
22:40 Türkiye'den ABD Kongresi'ne savunma bütçesi tepkisi - Son Dakika
22:34 TBMM Başkanı Şentop: "Hz. Mevlana'yı bir diriliş ve direniş eri olarak Konya'da ayakta görüyoruz" - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirlerin alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 22:43:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan insani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - ek görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]