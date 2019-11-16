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Erdoğan: "İnsanımıza sadece iş değil, yüksek hayat standardı da sağlamayı amaçlıyoruz.
6 saat önce
Erdoğan: "İnsanımıza sadece iş değil, yüksek hayat standardı da sağlamayı amaçlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "İnsanımıza sadece iş değil, yüksek hayat standardı da sağlamayı amaçlıyoruz.Bunun için istihdam politikası geliştirilmesine önem veriyoruz."
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