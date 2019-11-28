Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'İnsanlar, bilhassa gençler dini alandaki susuzluklarını sahih kaynaklardan gideremezse... - Son Dakika
Erdoğan: "İnsanlar, bilhassa gençler dini alandaki susuzluklarını sahih kaynaklardan gideremezse...
7 saat önce
Erdoğan: "İnsanlar, bilhassa gençler dini alandaki susuzluklarını sahih kaynaklardan gideremezse FETÖ ve DEAŞ gibi sapkınların pençesine düşecektir.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:38 Kaynak: AA
Erdoğan: "İnsanlar, bilhassa gençler dini alandaki susuzluklarını sahih kaynaklardan gideremezse FETÖ ve DEAŞ gibi sapkınların pençesine düşecektir."
İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor