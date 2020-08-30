Erdoğan: "İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu... - Son Dakika

Erdoğan: "İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu...
Erdoğan: "İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler, gereken cevabı yine milletimizden alacaktır.
Erdoğan: "İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler, gereken cevabı yine milletimizden alacaktır."
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 16:27 - Kaynak: AA
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