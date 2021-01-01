Erdoğan: "İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok ve burada da hakim, savcı, polis, bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler." - Son Dakika

Erdoğan: "İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok ve burada da hakim, savcı, polis, bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler."
01.01.2021 14:23
Erdoğan: "İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok ve burada da hakim, savcı, polis, bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler.
Erdoğan: "İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok ve burada da hakim, savcı, polis, bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler."
Polis, Savcı, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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