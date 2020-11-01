Erdoğan: "İnsanlığın geleceğini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık dur denilmesi gerekiyor" - Son Dakika

Erdoğan: "İnsanlığın geleceğini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık dur denilmesi gerekiyor"

01.11.2020 21:33
Erdoğan:

Erdoğan: "İnsanlığın geleceğini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık dur denilmesi gerekiyor"

Erdoğan: "İnsanlığın geleceğini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık dur denilmesi gerekiyor"

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan: 'İnsanlığın geleceğini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık dur denilmesi gerekiyor' - Son Dakika


Son Dakika

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